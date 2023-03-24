سقوط الأمطار على عدد من قرى ومراكز القليوبية

مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار

شهد عدد من قرية ومراكز محافظة القليوبية مساء اليوم الجمعة، سقوط الأمطار المتوسطة على بعض أنحاء المحافظة مع نشاط للرياح الخفيفة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

من جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية.

ووجه رئيس شركه مياه القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما وجه بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.