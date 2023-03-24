مصرع مسن في حادث قطار بالشرقية

لفظ شخص مسن أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة؛ بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافيء في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول صلاح فوزي علي، 68 عامًا، مقيم في مركز منيا القمح، جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة المصاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافيء في مركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث.