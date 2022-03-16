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أعلن نادي بايرن ميونخ ، اليوم الجمعة، تعيين الألماني توماس توخيل مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب المُقال يوليان ناجلسمان.

وقال نادي بايرين ميونخ في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «أعلن مجلس الإدارة إقالة المدير الفني للفريق يوليان ناجلسمان، وتم التوصل لهذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بالتشاور مع الرئيس هربرت هاينر».

وأضاف البيان: «فيما سيتولى المدرب الألماني توماس توخيل القيادة الفنية لفريق بايرن ميونخ خلال الفترة القادمة».

يُذكر أن فريق بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، خلف بروسيا دورتموند المتصدر بـ 53 نقطة.