عمدة برلين: العاصمة لن تكون محايدة مناخيا بحلول 2030 رغم الاستفتاء

قالت عمدة برلين فرانتسيسكا جيفي، اليوم الجمعة، إن العاصمة الألمانية لن تكون محايدة مناخيا بحلول 2030.



ويأتي هذا التصريح قبل يومين من استفتاء شعبي على أهداف انبعاثات أكثر صرامة.



وأضافت جيفي: "نرى أن من المهم المضي قدما في هذه القضية، ولكن لن يكون من الممكن لبرلين أن تصبح محايدة مناخيا بحلول 2030. يجب إبلاغ الناس بهذا بوضوح، وأي شيء آخر هراء".



وأكدت أن هدف 2030 لم يكن واقعيا فيما يتعلق بالمباني والنقل.



وينص قانون التحول في مجال الطاقة على خفض انبعاثات غاز الدفيئة بواقع 70% بحلول 2030 من خط الأساس لعام 1990 وإلى صفر بحلول 2045.