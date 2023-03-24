إصابة شخص وابنته الطفلة بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الشرقية

أصيب أب وابنته الطفلة ذات الثلاثة أعوام، بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بدائرة مركز فاقوس في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول كلا من: محمد ح ك، 31 عامًا، مصابا بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد بنسبة 25%، وابنته الطفلة ساجدة، 3 أعوام، مصابة بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد بنسبة 15%.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في دائرة مركز فاقوس، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابين.