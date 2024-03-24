عرض تمثال للمعبودة إيزيس بمتحف الإسماعيلية احتفالا بعيد الأم

يعرض متحف الإسماعيلية، مجموعة مميزة من القطع الأثرية التي تعبر عن الأمومة من مختلف العصور،، أبرزها مجموعة من التماثيل للمعبودة إيزيس وهي ترضع ابنها حورس، من البرونز وترجع للعصر المتأخر.

ويعض أيضًا مجموعة من النقوش تقول: مكانة الأم مقدسة عند قدماء المصريين منذ بداية الأسرات، وهو ما تمثل جلياً في تحديد يوم سنوي للاحتفال بإيزيس رمز الأمومة والزوجة الصالحة في الديانة المصرية القديمة، فخلدوها في آثار معابدهم، وفي متون الخلق والتكوين وفي الأساطير والبرديات المقدسة، كما اختاروا العدد الأكبر من آلهتهم من الأمهات.

وجاءت نقوش المعابد المصرية، لتُظهر لنا مدى تقديس المصري القديم للأم، كما عُثر اعلى العديد من البرديات التي تُبرز تلك المكانة، لدرجة أنهم خصصوا لها يومًا للاحتفال بها، بل ورفعوها إلى مصاف الآلهة، كالآلهة "حتحور" ربة الحب والأمومة، والآلهة "إيزيس" ربة الأمومة الأكثر شهرة، فهي التي حاربت طويلًا من أجل استعادة جسمان زوجها "أوزوريس" وحق أبنها "حوريس"، وقد أقيم لها العديد من التماثيل التي تصورها وهي تحتضن طفلها وترضعه، والآلهة "تاورت" ربة الحمل والولادة والخصوبة.