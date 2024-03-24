غرق شاب في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية ولا يزال البحث جاريا عنه

لقي شاب يدعى "س.ر"، 21 عاما، مصرعه غرقًا في مياه شاطئ النخيل، غرب محافظة الإسكندرية، وجارٍ البحث عنه بواسطة الإنقاذ النهري، وغواصين الخير.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حالة غرق لشاب في العقد الثالث من العمر.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي صحة البلاغ.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، جارٍ العمل على البحث عن جثة الشاب، وسرعة انتشاله قبل أن تتلقفه الأمواج، وتلقي به إلى مسافات بعيدة، لا سيما وأنه غرق منذ الأمس.

ومن جانبه، دعا الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بنطاق محافظات غرب الدلتا، إلى عدم التعجل بنزول مياه البحر في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.