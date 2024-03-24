بيطري المنيا ينظم قافلة بقرية دير البرشا والعزب التابعة في ملوي

قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم الأحد، بتكليف من الدكتور فتحي عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، بعمل قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور: أشرف أديب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ومشاركة مدير إدارة الرعاية والعلاج ومدير إدارة ملوي، وجميع الأطباء بإدارة ملوي، ومسئول التضامن الاجتماعي بقرية دير البرشا التابعة لإدارة ملوي.

وأضاف مدير المديرية، أن القافلة قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين، حيث تم تحصين 400 رأس أبقار وجاموس ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمجان، علاج باطني لعدد 85 رأس ماشية من الأمراض المختلفة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، وفحص باستخدام جهاز السونار، ورش لعدد (٣٠٠ رأس أبقار، و200 رأس جاموس، وعلاج جماعي وتجريع 200 رأس أغنام وماعز).

وأوضح أن جهود مديرية الطب البيطري بالمنيا تتواصل في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.‎