موسكو تنفي تلقيها معلومات من واشنطن قبل هجوم كروكوس

نفى سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت أي معلومات محددة للسفارة قبل الهجوم الذي وقع أمس الأول في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله: «لم يتم تقديم أي معلومات محددة لنا».

وأضاف السفير الروسي، أنه لم يحدث أي اتصال بعد الهجوم.

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون قد ذكرت في وقت سابق، أن الحكومة الأمريكية نقلت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات إلى روسيا عن هجوم مزمع في موسكو وأصدرت أيضا نصائح عامة للأمريكيين في روسيا في السابع من مارس الماضي.

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعة كروكوس سيتي في ضواحي العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أمس السبت.

وقتل 153 شخصًا في الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة الروسية موسكو في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.