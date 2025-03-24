رامي عياش: لجان التحكيم في برامج المسابقات الغنائية أصبحت تجارية

قال الفنان رامي عياش، إن لجان التحكيم في برامج المسابقات الغنائية أصبحت تجارية أكثر مما كانت عليه في السابق.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المسابقات في السابق لم تكن تسمح بأن يشارك فيها أحد في لجان التحكيم إلا من كان فنانًا بكل ما تحمله الكلمة معنى.

وأوضح أن هناك بعض لجان التحكيم باتت تتسم بالضعف بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه تلقى الكثير من العروض للمشاركة فيها لكنه كان يرفض هذه العروض.

ونوه بأنه كان يرى أنه من غير المعقول أن يشارك في الإدلاء برأيه والحكم على أصوات عملاقة ويمكن أن تكون أفضل منه، حتى وإن كان أكاديميًّا.

وتابع: «لجان التحكيم يجب أن تضمن شخصيات مثل وديع الصافي، مثل ملحم بركات ومثل هؤلاء الذين يقيمون المشاركين في المسابقات».