تحليق لمسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية

تواصلت الخروقات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، عن تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية، على علو منخفض.

وذكرت مصادر ميدانية، أن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة شبعا.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال ستين يوما، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، حيث انسحبت قوات الاحتلال من معظم المناطق، باستثناء خمس نقاط حدودية.