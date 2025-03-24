 القبض على 8 متهمين بالإرهاب في 3 محافظات عراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على 8 متهمين بالإرهاب في 3 محافظات عراقية

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:13 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:13 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 8 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى وميسان.

وذكرت المديرية، في بيان صحفي اليوم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات استباقية في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وميسان.

وأضافت أنه تم القبض على ثمانية متهمين وفق أحكام الإرهاب، منهم منتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ومنهم بالدكة العشائرية، لافتة إلى تسليم المتهمين للجهات المعنية أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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