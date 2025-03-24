بوتين يبحث مع رئيس الإمارات سبل حل الأزمة الأوكرانية وعودة العلاقات مع أمريكا

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه للوساطة في تبادل السجناء بين موسكو وكييف.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال الكرملين في بيانه،إن «الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا».

وأشار إلى أن «الرئيسين ناقشا التطور الحالي للحوار الروسي الأمريكي؛ بهدف إيجاد سبل لحل النزاع الأوكراني سلميًا، وتطبيع العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن».

وبحسب البيان، أعرب الرئيس الإماراتي عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات مجموعات الخبراء من البلدين التي تجري اليوم في الرياض.

كما ثمن بوتين ورئيس الإمارات مستوى العلاقات بين بلديهما، مؤكدين أهمية تنفيذ المشروعات ذات المنفعة المتبادلة، والحفاظ على التنسيق الوثيق في صيغة أوبك بلس.

وهنأ فلاديمير بوتين محمد آل نهيان والشعب الإماراتي بأكمله بحلول شهر رمضان المبارك للمسلمين.