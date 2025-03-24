عرض الفيلم السوري سلمى لسلاف فواخرجي لأول مرة في دور العرض الإماراتية

تستعد دور العرض السينمائية في الإمارات لاستقبال الفيلم السوري "سلمى"، بطولة الفنانة سلاف فواخرجي، ليكون بذلك أول فيلم سوري يُعرض في دور السينما الإماراتية. ينطلق العرض الرسمي للفيلم يوم الخميس 20 مارس في عدد من دور السينما، من بينها سينما روكسي وسينما سيتي و سينما فوكس

حظي "سلمى" بعرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث نالت عنه النجمة سلاف فواخرجي جائزة أفضل ممثلة، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم بتصويت الجمهور.

الفيلم من إخراج جود سعيد، الذي يشارك في تأليفه بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ومن إنتاج جود آرت برودكشن بالتعاون مع آدامز برودكشن. يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم سلاف فواخرجي، باسم ياخور، المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، حسين عباس، مجد فضة، نسرين فندي، مغيث صقر، ورد عجيب، وحسن كحلوس.

يحكي الفيلم قصة امرأة وحيدة تواجه تحديات صعبة بعد اختفاء زوجها، مما يدفعها لاتخاذ قرارات مصيرية بين المواجهة والتضحية أو البحث عن خلاصها الشخصي مع عائلتها.

من جهة أخرى، تتصدر سلاف فواخرجي المشهد الدرامي في الفترة الحالية من خلال مسلسلها الجديد "ليالي روكسي"، الذي يعرض على قنوات الإمارات والتلفزيون السعودي ومنصة شاهد، حيث يحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة منذ انطلاق عرضه.