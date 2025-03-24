 الشرطة الألمانية تحقق في مزاعم جديدة في فضيحة الجمباز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية تحقق في مزاعم جديدة في فضيحة الجمباز

شتوتجارت-(د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 4:37 م

أكدت النيابة العامة في مدينة شتوتجارت اليوم الاثنين، تفتيش عدة أماكن في ألمانيا عقب مزاعم بإساءة معاملة في رياضة الجمباز.

زارت الشرطة الألمانية مركز تدريب في مدينة مانهايم جنوب غرب البلاد، وبدأت تحقيقا مع عدد من المدربين.

وأوضحت النيابة العامة أن "التحقيق يتعلق بمحاولة إيذاء جسدي خطير وقعت في مركز مانهايم التابع للاتحاد الألماني للجمباز".

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الحادثة موضوع التحقيقات وقعت في نوفمبر 2016.

وقرر الاتحاد الألماني للجمباز مؤخرا إيقاف المدربة الوطنية للناشئين، كلوديا شونك، التي عملت في مركز مانهايم لأكثر من 10 سنوات.

وترددت في أوقات سابقة أنباء عديدة بإساءة معاملة جسدية ونفسية في مركز تدريب بمدينة شتوتجارت.

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