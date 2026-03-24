حكومة طالبان تطلق سراح السجين الأمريكي دينيس كويل

أعلنت وزارة الخارجية في أفغانستان، قبل قليل، إطلاق سراح المواطن الأمريكي دينيس كويل، الذي كان محتجزًا لديها حسبما أفادت وكالة أنباء "أريانا نيوز" الأفغانية .

وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، بأن الباحث الأكاديمي، كان محتجزًا لدى طالبان منذ يناير من العام الماضي.

ونقلت (أ ب) عن بيان لوزارة الخارجية الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن الإفراج عن كويل تم في العاصمة كابول بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمناشدة من عائلة كويل، وبعدما خلصت المحكمة العليا الأفغانية إلى أن الفترة التي قضاها في الاحتجاز كافية.

وكان كويل أوقف في يناير 2025 بتهم تتعلق بانتهاك قوانين محلية، دون أن تكشف الجهات الأفغانية بشكل رسمي طبيعة التهم الموجهة إليه.