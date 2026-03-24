نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا

في أول تصريح له منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستحمي مصالحها الحيوية في جميع الظروف".

وقال نتنياهو في بيان ، إنه تحدث مع "صديقنا"ترامب في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف " ترامب يعتقد أن هناك فرصة للاستفادة من الإنجازات الهائلة التي حققها الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي من أجل تحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق – اتفاق يحمي مصالحنا الحيوية".

في الوقت نفسه، أكد نتنياهو أن إسرائيل "تواصل ضرباتها في إيران ولبنان".

وتابع "نحن نسحق البرنامج الصاروخي والبرنامج النووي، ونواصل ضرب حزب الله بقوة."

واستطرد "قبل أيام فقط قضينا على عالمين نوويين آخرين، وذراعنا لا تزال طويلة ".

كان الرئيس ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق من نحو 15 بندا يتضمن عدم امتلاكهم سلاحا نوويا.

وقال ترامب أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن الولايات المتحدة ستتحرك للاستحواذ على اليورانيوم المخصب الإيراني الضروري للبرنامج النووي.

غير أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نفى إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية ، نقلا عن مصادر أمنية، أن إسرائيل قلقة إزاء أي اتفاق محتمل قد لا يعالج قضية مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، في حين تنفي إيران باستمرار وجود مثل هذه النوايا لديها.