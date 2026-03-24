رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بقرار وزارة الخارجية اللبنانية الخاص بطرد السفير الإيراني، واعتباره «شخصا غير مرغوب فيه».

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات «عملية وفعّالة» ضد حزب الله، الذي زعم أن ممثليه لايزالون يشغلون مناصب وزارية فيها.

واستدعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية القائم بالأعمال الإيراني في بيروت توفيق صمدي خوشخو، حيث التقاه الأمين العام السفير عبد الستار عيسى.

وبحسب بيان للخارجية اللبنانية، الثلاثاء، أبلغ عيسى، القائم بالأعمال الإيراني قرارَ الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية سفيرَ لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بـ«انتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين».

وكشفت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن إيران أبلغت قيادات في بيروت «تعهداً واضحاً» بشمول لبنان في أي صفقة تنهي الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت المصادر إن مسئولين لبنانيين تبلغوا عبر قنوات غير دبلوماسية أن طهران أبلغت عدداً من حلفائها في لبنان أن أي اتفاق ينهي الحرب «سيشمل لبنان بالتأكيد».

ويخشى لبنان انتقال إسرائيل بثقلها العسكري إليه بعد انتهاء الحرب مع إيران، خصوصاً أن المناورات الميدانية العسكرية التي يقوم بها جيشها في لبنان توحي بأنه يقوم بتثبيت «رؤوس جسور» في الأراضي اللبنانية قد تكون منطلقاً لعمليات أوسع.

وانعكست المعلومات المتداولة عن تقدم في مساعي وقف القتال في إيران، اهتماماً لبنانياً واسعاً بشمول لبنان في أي صفقة مرتقبة.

وشهد القصر الجمهوري كثافة اتصالات أبرزها لقاءات جمعت رئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس البرلمان نبيه بري، ثم برئيس الحكومة نواف سلام، كما بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد رودلف هيكل.