الصين تدعو رعاياها في إسرائيل إلى مغادرتها لتزايد المخاطر الأمنية بالشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الصين رعاياها في إسرائيل إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن، نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

وأصدرت السفارة الصينية في تل أبيب، الثلاثاء، تحذيرا أمنيا أشارت فيه إلى تزايد نطاق التوتر وشدة الهجمات التي تستهدف إسرائيل.

ولفت التحذير إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء الهجمات، وحث المواطنين الصينيين على مغادرة البلاد بأسرع ما يمكن.

وأوضحت السفارة أن الحكومة الصينية ستجري عمليات إجلاء لرعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل عبر معبر طابا مع مصر.

وسبق أن دعت الحكومة الصينية مواطنيها في إيران لمغادرة البلاد، في حين لم تصدرا أمرا مباشرا بإجلاء مواطنيها من إسرائيل. ​​​​​​​

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.