حزب الله يطلق 30 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي ونهاريا، بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من لبنان.

وأشارت القناة 12 العبرية، صباح الثلاثاء، إلى إطلاق 30 صاروخًا في الرشقة الأخيرة من لبنان.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى اعتراض 25 صاروخا أطلقها حزب الله، في ظل عمليات الاعتراض المكثفة التي أُطلقت باتجاه حيفا.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص بشظايا في منطقة تل أبيب، بعدما تم اعتراض صاروخ إيراني، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد شرطة تل أبيب القول، إن الصاروخ، الذي يحمل رأسا حربيا يزن 100 كيلوجرام، ضرب الموقع، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية.

وتضررت عدة مبان في منطقة تل أبيب عقب الحادث.

كما أظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، سيارة تشتعل بها النيران في المنطقة بعد سقوط الصاروخ.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنه قد تم إرسال فرق إطفاء إلى تل أبيب، وأنها اطفأت العديد من حرائق السيارات.

كما أجرت هيئة الإطفاء عمليات بحث في مبنى تعرض لأضرار بتل أبيب، حيث تبين أن أشخاصا تمكنوا من الوصول إلى الملجأ الذي حماهم من الصاروخ.