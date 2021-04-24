استطلاع للرأي: ماكرون سيفوز على لوبان في جولة انتخابات الرئاسة العام المقبل

توقعت نتائح استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيهزم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة إعادة لانتخابات الرئاسة لعام 2022 على الرغم من أن مستويات الشعور بعدم الرضا عن طريقة تعامله مع جائحة (كوفيد -19) لا تزال مرتفعة في البلاد.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "لو موند" أن ماكرون ستفوق على لوبان بنسبة 57% إلى 43%، بهامش خطأ 4ر1 نقطة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشمل المسح الذي أجري من جانب إيبسوس / سوبرا ستيريا، عينة من 10 آلاف شخص عمرهم 18 عاما فيما أكثر، وجرى خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل.

وترجح استطلاعات الرأي أن الجولة الأولى من التصويت ستشهد مجموعة متنوعة من المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، وأنه سيتم استبعادهم جميعا، ما يؤدي إلى جولة إعادة.