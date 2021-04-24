زراعة الشيوخ: بداية موسم حصاد القمح تبشر بالخير

قال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تتابع موسم حصاد محصول القمح، بعد أن بدأ في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.

وأضاف الجبلي - في تصريحات صحفية اليوم السبت - أن موسم حصاد القمح يبشر بالخير هذا العام، حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة الزراعة بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة، والزراعة في المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية، وإقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة ومكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أكد أن المساحة المزروعة هذا العام 3.4 مليون فدان، وأن الوزارة قامت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بمد 8122 حقلا إرشاديا بالأصناف الجديدة المتميزة، فضلا عن قيام الوزارة بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية سيتم توزيعها على المزارعين الموسم القادم، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح.

وأعرب الجبلي عن ثقته في أن مصر ستكون قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الزراعة، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع الزراعة، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات تطبيق نظم الري الحديث في جميع الأراضي القديمة على مستوى الجمهورية.