 السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي آخر المستجدات في تشاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي آخر المستجدات في تشاد


نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 2:51 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 2:51 م
السبت 24 ابريل 2021 14:46
أ ش أ

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني آخر المستجدات والأحداث في تشاد، مشددا على ضرورة توحيد جميع العناصر العسكرية الليبية في هيكل واحد.

وذكرت السفارة الأمريكية - في بيان اليوم السبت، نقلته بوابة الوسط الليبية - أن الوضع في تشاد يؤكد «الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية».

وأكد نورلاند - خلال المباحثات - «أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا».. معربا عن تقديره لتأكيد الكوني «الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل».

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