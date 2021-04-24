مصرع طالب وإصابة والدته وأشقائه في انقلاب «توكتوك» بالدقهلية

لقي طالب مصرعه، وأصيبت والدته طبيبة بشرية، وأشقائه، إثر انقلاب "توكتوك"، كانوا يستقلونه على طريق (شنيسه - ديرب بقطارس) مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود

بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول كل من "ولاء شبانة الجمل " 40 سنة، طبيبة بشرية، وأنجالها كل من "يوسف محمد مسعود " 14 سنة، طالب جثة هامدة، و"عمرو محمد مسعود " 12 سنة، طالب، و"أحمد محمد مسعود" 7 سنوات، و"منذر محمد مسعود" 6 سنوات، ويقيمون شارع " عبدالسلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة، وعبدالعال محمد عبد العال الإمام 20 سنة، سائق توكتوك ، ومقيم قرية "ديرب بقطارس " دائرة المركز .

وتبين أنهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ( إدعاء حادث طريق )، وبانتقال الضباط والفحص، وسؤال الأولى قررت بأنها أثناء استقلالها وابنائها، توكتوك (بدون لوحات معدنية) قيادة السادس وسيرهم على طريق ( شنيسة / ديرب بقطارس) دائرة المركز اختل مقود القيادة بيد قائده، مما أدى إلى انحرافه وانقلابهم على جانب الطريق.

وحدوث إصابتهم ووفاة نجلها "الثاني"، واتهمت قائد التوكتوك، بالتسبب في الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

تم التحفظ على التوك توك تحرر عن ذلك محضر جنح مركز أجا، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.