أكدت القوات المسلحة السودانية، استقرار الموقف العملياتي بشكل ملحوظ، معلنة استمرارها في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية.



جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، جاء فيه: «تبعثرت مجموعات المليشيا المتمردة على نطاق واسع بالخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروع بشرية».



وأضاف البيان: «مازالت الأبواق الإعلامية للمتمردين مستمرة في بث نفس الأكاذيب المتكررة منذ اليوم الأول والتي أصبحت غير مقنعة للمواطن بشأن الإستيلاء على مراكز القيادة العسكرية والقصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى وهذا غير صحيح».



وأشارت إلى أن الاتصالات من قبل دول مختلفة لا تزال مستمرة بشأن إجلاء البعثات، مؤكدة استمرار هذه العمليات بنفس درجة التنسيق.



وختم البيان بالقول: «تجدد القوات المسلحة نداءاتها لأفراد مليشيا الدعم السريع بأن مؤسستهم السابقة لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها ، وبالتالي ندعوهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية وسيتم استيعابهم بجيش البلاد من تاريخ التبليغ طبقا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة».





وكانت الخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد تفجرت منذ 15 أبريل الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، لتتصاعد الاشتباكات وتمتد إلى مناطق وولايات أخرى لا سيما في دارفور ومروي بالولاية الشمالية.



وحصدت هذه الاشتباكات حتى الآن نحو 450 قتيلاً، و2000 جريح، فيما خرجت معظم المنشآت الصحية في الخرطوم عن الخدمة، بحسب أحدث تقارير الأمم المتحدة.