رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوقع انتصار أوكرانيا في حربها ضد روسيا هذا العام

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إنه من الممكن "بصورة كبيرة" استعادة جميع الأراضي الأوكرانية بحلول نهاية هذا العام.



واستبعد لجوء روسيا للسلاح النووي عندما تدخل القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم التي توجد بها القوات الروسية.



وقال بودانوف لوكالة ار بي كيه أوكرانيا الإخبارية، إنه يمكن الفوز في الحرب فقط من خلال استعادة حدود 1991، عندما تم إعلان استقلال أوكرانيا بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.



وفيما يتعلق بالهجوم المتوقع خلال الربيع، قال بودانوف " أعتقد أنه سوف يتم استعادة أراض كافية"، ولم يشر بودانوف إلى مكان الهجوم.