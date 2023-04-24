قناة القاهرة الإخبارية: وصول الطائرة الثانية التي تقل المصريين القادمين من السودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية بثًا مباشرًا ولقطات حصرية، لحظة وصول الطائرة الثانية التي تقل المصريين القادمين من السودان، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، عن مصادر مصرية مسئولة قولها إن "الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها الموجودين في السودان"، مشيرة إلى أن "التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها".

وأكدت المصادر أن هناك متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل خلية الأزمة المعنية من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية والخارجية والهجرة في عملية إجلاء المصريين من السودان، موضحة أن الرئيس السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين.

وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل أشكال الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.

كانت الطائرة الأولى التي تقل المصريين القادمين من السودان قد وصلت منذ قليل إلى مطار شرق القاهرة، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم، كما أن هناك رحلات برية أخرى تصل عن طريق معبر أرقين الذي يستقبل جنسيات أخرى والذي يقدم كافة التسهيلات لجميع المواطنين القادمين من السودان.