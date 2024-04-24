 بايدن: تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 5:57 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه وقع قانونا يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل.

ويتضمن مشروع القانون، 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري، وفق وكالة رويترز.

وقال بايدن إن القانون يقدم دعما حيويا لمن وصفهم بـ«شركاء أمريكا» حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم.

وأضاف أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.

وذكر أن القانون الذي اعتمده الكونجرس يقدم الدعم لإسرائيل أيضًا التي تعرضت لهجمات إيران وحلفائها، معتبرا أن حزمة المساعدات ستمنح أوكرانيا وإسرائيل الإرادة والقدرات للانتصار

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