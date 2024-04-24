مطار هيثرو يواجه المزيد من إضرابات الموظفين الأرضيين في مايو

ذكرت نقابة "يونايت" أن حوالي 800 موظف في مطار هيثرو بلندن سيضربون عن العمل لمدة أسبوع في مايو على خلفية خطط الشركة المشغلة للتعاقد من موظفين من خارج الشركة لتولي نفس نوعية وظائفهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكرت نقابة "يونايت" في بيان اليوم الثلاثاء أن الموظفين سيدخلون الإضراب لمدة سبعة أيام اعتبارا من السابع من مايو احتجاجا على خطط التعاقد مع موظفين من خارج الشركة في خدمات الركاب وعمليات عربات نقل الحقائب وأمن المطار.

وأضافت النقابة أن طواقم الإطفاء ومنطقة المدارج سينضمون إلى الإضراب.

وأشارت النقابة إلى أن مطار هيثرو "رفض دخول مفاوضات مع (يونايت) بشأن بدائل للتعاقد من موظفين من الخارج."

وأضافت يونايت أن "تقليل التكلفة سيؤدي إلى خفض كبير في عدد العمال، مما يثير مخاوف أمنية كبيرة نظرا إلى الطبيعة الأمنية الخطرة لكثير من العمل الذي يتم القيام به."