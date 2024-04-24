قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لا ترى نفسها سيدة مثيرة للجدل، وإن الفنانة هنا الزاهد، وهشام ماجد والمخرج أحمد الجندي والمنتج أحمد السبكي هم من رشحوها للمشاركة في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "مفيش حد في الوسط الفني معندوش مشاكل، بس الناس بتكتم على بعضها ومش بيقولوا وبتختفي سنين وترجع تاني، زي منى زكي لما طلعت وقالت أنا وياسمين عبد العزيز أتخانقنا في مسرحية (كدة أوكية)، وبعد شهرين اتصالحنا ومحدش عرف الموضوع ده، لكن في ناس تانية بتحب تشير الموضوع وتكبره ويوصل للنقابة".

وأوضحت أنها لا تتعمد إثارة الجدل وبعض الأشخاص يقصدون مضايقتها، معقبة: "في ناس بتحطني في دماغها وتضايقني، أنا مش نجمة سوبر ستار ولا نجمة مصر الأولى".

واختتمت غادة إبراهيم، حديثها بأنها عندما تتواجد على الريد كاربد في أي مهرجان بجوار نجوم كبار دائما تخطف الكاميرات كونها تتمتع بكاريزما عالية دون أن ترتدي ملابس مثيرة ملفتة، وذلك على حد وصفها.