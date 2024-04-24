أبو الغيط: شلل مجلس الأمن يمنع وقف جريمة الإبادة في قطاع غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية تشهد تحديات خطيرة وكثيرة ومعقدة؛ تأتي في مقدمتها تلك التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية السادسة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، صباح الأربعاء، أن إسرائيل تواصل شن هجماتها الوحشية على قطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة في ظل صمت دولي غير مسبوق، وعجز أممي تمثل في شلل مجلس الأمن تجاه القيام بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف جريمة الإبادة التي تجري في القطاع.

وأوضح أنه وجه بأن يكون بند «إعداد خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين» في صدارة جدول أعمال اجتماع اللجنة اليوم.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى المنظمات والاتحادات العربية التي أبدت استعدادها لدعم هذه الخطة، تمهيداً لإقرارها في القمة العربية المقرر عقدها في المنامة بمملكة البحرين في 16 مايو المقبل.

ودعا باقي المنظمات لتقديم الدعم الممكن للخطة، أخذاً في الاعتبار إيلاء الأهمية القصوى للتعامل مع الشق المتعلق بالاحتياجات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.