زيلينسكي يعرب عن ارتياحه إزاء حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ارتياحه تجاه حزمة المساعدات العسكرية التي تحتاجها بشدة بلاده والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال زيلينسكي، في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقا: "بغض النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نحصل على الدعم الذي نحتاجه لمواصلة حماية الأرواح من الهجمات الروسية".

وأضاف "أنا ممتن للرئيس بايدن والكونجرس وجميع الأمريكيين الذين يدركون أننا يجب أن نسحب البساط من تحت أقدام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بدلا من الرضوخ له، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحد حقا من التهديدات التي تواجه الحرية. ومعا، يمكننا أن نضمن تحقيق ذلك."

وبعد موافقة الكونجرس على المساعدات المتوقفة منذ فترة طويلة لأوكرانيا، أعلن الرئيس جو بايدن عن دفعة أولى تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وقال بايدن إن المعدات العسكرية – ومنها ذخائر الدفاع الجوي والمدفعية والعربات المدرعة – ستبدأ في الوصول إلى أوكرانيا خلال "ساعات".