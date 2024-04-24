التموين: حررنا محاضر ضد مخابز مخالفة لقرار الأسعار وتحويلهم للنيابة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب المخابز المخالفين للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تحديد أسعار الخبز السياحي، وتحويلهم إلى النيابة العامة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى ،المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن المنظومة التموينية للخبز تستهدف توفير الخبز لنحو 72 مليون مواطن، بينما يتعامل 33 مليون مواطن مع مخابز السوق الحرة.

وأشار «عشماوي» إلى أن جميع الجهود تبذل لتهدئة الأسعار وتخفيضها، لا سيما مع انخفاض أسعار الدقيق من 22 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه.

وأوضح أن سعر توريد القمح هذا العام شجع المزارعين على توريد محصولهم إلى مراكز تجميع القمح، والتي بلغ عددها 400 مركز على مستوى الجمهورية، لافتا أن أسعار القمح تتراوح بين 1900 و 2000 جنيه للطن حسب رتبته.

وأكد أن سعر التوريد هو سعر مجز للمزارعين، مشددا على التزام الوزارة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بالاتفاق مع البنوك.

ووصف موسم توريد القمح الحالي بـ «المتميز»، متوقعا أن تفوق كمية القمح الموردة هذا الموسم كميات الموسم الماضي، خاصة أن الوزارة تستهدف استلام أكثر من 3.5 مليون طن قمح هذا العام.