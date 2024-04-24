العاهل الأردني يأمر بإجراء انتخابات برلمانية

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمرا بإجراء انتخابات برلمانية لاختيار مجلس نواب جديد في البلاد.

وجاء في الأمر الملكي، أنه "بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وأكد ملك الأردن "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم"، مشددا على أن"الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.

وقد أكد موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي "الهيئة المستقلة للانتخاب" في الأردن جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية، مبينا بأن الهيئة أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا، حيث بلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشار المعايطة إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطن الأردني من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية.



