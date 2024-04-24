بايدن نيتطلع لبدء إرسال أسلحة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد البدء في تسليم أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وذلك بعد وقت قصير من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مليارات الدولارات من المساعدات الجديدة للبلاد التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وأضاف بايدن: "سأوقع على مشروع القانون هذا ليصبح قانونا وسأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصوله إلى مكتبي غدا حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".

واعتبر بايدن أنه من خلال تمرير الحزمة التشريعية، التي تشمل أيضا مليارات الدولارات من المساعدات لإسرائيل وتايوان، أظهر الكونجرس الأمريكي قوة القيادة الأمريكية في العالم.

وتابع: "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الطغيان والقمع".

وقال بايدن إن هناك حاجة ملحة لدعم أوكرانيا التي تتعرض لقصف لا هوادة فيه من روسيا. ويتضمن مشروع القانون أيضا مساعدات لإسرائيل، التي واجهت مؤخرا هجمات غير مسبوقة من إيران.

وذكر بايدن: "هذا التشريع الحاسم سيجعل بلادنا وعالمنا أكثر أمنا حيث ندعم أصدقاءنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد إرهابيين مثل حماس وطغاة مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".