قلب فريق بيراميدز تأخره أمام البنك الأهلي إلى فوز بثلاثية رغم النقص العددي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول، لكن البنك الأهلي تماسك سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 من الشوط الثاني عن طريق سعيدو سيمبوري.

وضاعف البنك الأهلي تقدمه مسجلا الهدف الثاني عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 52، لكن مصطفى فتحي أدرك التعادل سريعا لبيراميدز في الدقيقة 55.

وتعرض رمضان صبحي للطرد في الدقيقة 59 بعد تدخل عنيف على أيمن أشرف في لعبة راجعها الفار قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه رمضان صبحي.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الـ15.