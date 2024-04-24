إبداعات قصصية وشعرية في لقاء بنادي الأدب بورسعيد

عقد نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد، لقاء بعنوان "إبداعات أدبية"، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة .

بدأت فعاليات اللقاء الذي أدارته القاصة سهام الوهيبي، بكلمة للشاعر الدكتور سراج محمود، تحدث خلالها عن فن الإلقاء الشعري، ومقوماته ووظيفته.

من ناحيته أوضح المخرج سمير زاهر الفرق بين الأداء المسرحي والأداء الشعري من حيث الأسلوب، مشيرا إلى أن الإلقاء الشعري لابد أن ينبع من داخل الشاعر، وينعكس على مستويات صوته وأدائه، ليؤثر في المتلقين.

من ناحية أخرى تحدث الأديب ممدوح حجازي عن أساسيات كتابة القصة القصيرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الكاتب على دراية بالقواعد النحوية، ولديه حصيلة لغوية جيدة يستخدمها في كتابته.

فيما قدم الأديب أسامة المصري عدة نصائح حول تحسين الأسلوب الكتابي، لتقديم عمل أدبي ناجح.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد، مع فقرة اكتشاف مواهب شعرية شابة، تلاها مناقشة مجموعة من القصائد للشاعر يحيى محمد منها "لما حلمت أطلع لبابايا"، و"تعظيم سلام".

واختتم اليوم بمناقشة باقة متنوعة من القصص القصيرة والقصائد الشعرية للأدباء والشعراء المشاركين في اللقاء من أبرزهم د. زكريا سليم، صابر عبيد رئيس نادي أدب بيت ثقافة النصر، محمد مجاهد رئيس نادي أدب بورفؤاد، أميرة الكيكي، يوسف منسي، وأحمد مجدي، وذلك في حضور الشاعرين محمد فاروق، وعادل الشربيني رئيس نادي الأدب ببورسعيد