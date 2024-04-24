نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي يدعى هيرش جولبيرج بولين، يبلغ من العمر 23 عامًا.

وقال المحتجز في الفيديو، إنه «ولد في العاشر من مارس لعام 2000، في كالفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل للعيش مع عائلته في القدس».

وأشار إلى أنه «اعتقل في السابع من أكتوبر في حفلة نوفا بمستوطنة ريعيم»، مضيفًا: «خرجت للترفيه مع أصدقائي وبدلا من ذلك وجدت نفسي أصارع البقاء مع إصابات خطيرة في كل أنحاء جسمي، رغم ذلك عزمت على حماية نفسي وأشخاص خائفين من حولي، لأنه لم يوجد من يحمينا في هذا اليوم».

وتوجه برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، قائلًا: «يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين».

وأضاف: «يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لترككم إيانا 200 يوم وكل جهود الجيش باءت بالفشل، ولأن تفجيرات سلاح الجو قتلت حوالي 70 معتقلا مثلي، وأيضا يجب أن تخجلوا لأن كل الصفقات التي عرضت عليكم رفضت.. ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟!».

وأكمل: «في وقت تعقدون فيه حفلات الغداء مع عائلاتكم، فكروا فينا نحن المعتقلون في جهنم تحت الأرض؛ بدون ماء ولا أكل ولا شمس، بدون العلاج الذي أحتاجه لفترة طويلة».

واختتم: «أنا أطلب منك رئيس الوزراء ومن حكومتك ومن الكابينيت، كل يوم نحن هنا أنتم تتجاهلوننا أكثر فأكثر وتجاهلون دماءنا، افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا، أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم؟ آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وأن تجلسوا في بيوتكم».