مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مساعدات لحلفاء واشنطن بـ95 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر الأربعاء، على حزمة مساعدات مالية لحلفاء الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب على المساعدات البالغة 95 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن مجلس الشيوخ وافق على حزمة المساعدات بقيمة 95 مليار دولار، مضيفا: "تعهد الرئيس جو بايدن بالتوقيع على الحزمة خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وسيخصص الدعم لتزويد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، أبرزهم أوكرانيا وإسرائيل، بالأسلحة ودعم بمليارات الدولارات.

وبدا التشريع، الذي تم إقراره بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، ميتا لعدة أشهر بسبب المعارضة في مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري.

وقال الرئيس بايدن في بيان أعقب موافقة "مجلس الشيوخ"، إنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونا بمجرد طرحه على مكتبه الأربعاء، وسيرسل المساعدة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وتساعد الأموال الرئيس بايدن، في الوفاء بوعده لحلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمواصلة مساعدة أوكرانيا مع دخولها عامها الثالث في الحرب ضد روسيا.

ويرسل التشريع أيضا 26 مليار دولار من الأموال لإسرائيل، ومساعدات إنسانية لغزة وأماكن أخرى، في وقت يدعو فيه بعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بشروط.

وتأتي الأموال الأوكرانية في منعطف رئيسي بالنسبة للبلاد في حربها مع روسيا، حيث بدأت القوات الأوكرانية التي تعاني من نقص الذخيرة، في التنازل عن مدن الخطوط الأمامية لروسيا.

وحذر البنتاجون منذ أشهر من أن فشل الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا سيكون "كارثيا وربما يحفز التقدم العسكري الروسي في الدول المجاورة الأخرى".