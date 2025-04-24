شارك عشرات الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي بالمغرب، الخميس، في وقفة احتجاجية في مدينة الدار البيضاء (غرب)، للتنديد باستهداف إسرائيل المتواصل للطواقم الطبية في قطاع غزة والمطالبة بحمايتهم.

جاءت الوقفة التي نظمت داخل مستشفى الجامعي ابن رشد (حكومي)، بدعوة من نقابات صحية بارزة، أبرزها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل.

وطالب المحتجون الذين ارتدوا ملابس العمل البيضاء بوقف الإبادة الجماعية في القطاع، وبحماية العاملين في المجال الإنساني، لا سيما الفرق الطبية التي تواجه ظروفاً قاتلة في غزة.

كما ندد المحتجون، باستهداف الأطقم الطبية والمستشفيات في غزة، ورددوا هتافات غاضبة من بينها: "قتلتوا (قتلتم) الأطباء، قتلتوا المسعفين"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"لا تنازل عن القضية".

وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهراً، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر، إلى جانب تبعات الحصار الذي تفرضه تل أبيب، ما أضاف عبئا هائلا على كاهل الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.