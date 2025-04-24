الداخلية السعودية تستضيف وفدا أمنيا سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، استضافة وفد أمني سوري، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة إكس، إن الزيارة تأتي "في إطار جهود المملكة العربية السعودية في دعم حكومة الجمهورية العربية السورية، لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا".

وأضافت أن "وزارة الداخلية استضافت الوفد السوري خلال الفترة الممتدة بين 14 و16 أبريل الجاري، للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشرته على قناتها عبر تلجرام: "في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والرياض في مجالات الأمن والشرطة، قام وفد من الوزارة بزيارة رسمية إلى السعودية خلال الفترة الماضية".

وأوضح البيان، أن "الزيارة هدفت إلى الاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية السعودية، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في المجالات الأمنية ذات الصلة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني في سوريا، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات".

وتشهد العلاقات السعودية السورية تقارباً ملحوظاً منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في سياق مساعي حكومة دمشق للاندماج مجدداً في محيطها العربي والإقليمي، بعد سنوات من الحرب وتوتر العلاقات مع دول الجوار.