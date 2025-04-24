إسرائيل تزعم الهجوم على مجمع قيادة تابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في منطقة جباليا

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على مجموعة من العناصر الفلسطينية، تواجدوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في منطقة جباليا.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن «العناصر استخدمت مجمع القيادة والسيطرة للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش».

وبحسب مزاعمه، «اتخذ الجيش خطوات قبل الغارة لتجنب المساس بالمدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي، والمعلومات الاستخبارية الأخرى».

واستُشهد 22 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 22 مواطنًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بانتشال 9 شهداء وعدة مصابين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلدة شمالي قطاع غزة.

والشهداء هم: أحمد زياد دردونة، وماهر علي مهرة، ومحمد جمال عزام، وشادي كمال أبو وردة، ومحمود حسام العطار، وعبد الباري يحيى الدعمة، وإيهاب يحيى الدعمة، وعلاء عبدالله.

وأكد مراسل الوكالة أن 3 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة فرج الله، بمنطقة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى استشهاد مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، وهما: جنى جواد الزاملي (15 عامًا)، محمود جواد الزاملي ( 6 أعوام).

ولفت إلى استشهاد الأسير المحرر علي الصرافيتي وزوجته وأطفاله الأربعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأوضح أن شهيدين ارتقيا جراء قصف منزل لعائلة النجار، في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونوه مراسل الوكالة إلى إصابة أحد المواطنين بجروح حرجة جرّاء قصف شنته مسيّرة إسرائيلية، استهدفت خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأفاد باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع.

ولفت إلى تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 1928 مواطنًا وإصابة 5055 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه، بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.