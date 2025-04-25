زيلينسكي: يحتمل أن تكون روسيا استخدمت صاروخا كوريا شماليا في هجومها على كييف

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا يعتقد أنها استخدمت صاروخا كوريا شماليا في هجومها على كييف الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل اليوم الخميس.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام: "إذا تم التحقق من إنتاج الصاروخ في كوريا الشمالية، سيمثل هذا دليلا إضافيا على التحالف الإجرامي بين روسيا وبيونج يانج".

وتتحقق وكالة الاستخبارات الأوكرانية حاليا من التفاصيل، حيث يعتبر منشأ الصاروخ حاليا تقييما مبدئيا.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة صباح اليوم بهجوم بمسيرات وصواريخ، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 90 آخرين، وفقا للسلطات المحلية.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة كييف إن هناك ستة أطفال على الأقل بين القتلى.