ديوكوفيتش: ألكاراز يملك كل ما يلزم لصناعة أفضل تاريخ

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الخامس عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، والفائز ب24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، اليوم الخميس، إنه "من المؤسف" غياب كارلوس ألكاراز عن بطولة مدريد.

واعتبر ديوكوفيتش أن اللاعب الإسباني ”يملك كل ما يلزم لصناعة أفضل تاريخ“ في اللعبة.

ويخوض ديوكوفيتش، الفائز بلقب مدريد 3 مرات (2011 و2016 و2019)، البطولة باعتباره النجم الأبرز إعلاميا ورياضيا، خاصة بعد إعلان ألكاراز عدم مشاركته بسبب إصابة عضلية.

وصرح الصربي، خلال مؤتمر صحفي ”لقد وصل كارلوس إلى مستوى رافا نادال وروجر فيدرر، ومستواي أنا أيضا في التنس، بفضل نتائجه".

وأضاف: "ليس هذا فحسب، بل أنه في سنه (21 عاما) تجاوزنا جميعا في هذا العمر.. لهذا السبب لديه الكثير من الوقت في مسيرته ليصنع التاريخ.. لديه كل ما يتطلبه الأمر لصناعة أعلى تاريخ في رياضتنا“.

وأردف: ”انسحابه (ألكاراز) ليس خبرا جيدا، لأنه دائما ما كان نجما هنا في السنوات الأخيرة، ومن الواضح أنه يحظى بإعجاب الجمهور الإسباني.. لكن أعتقد أنه بعد مونت كارلو وبرشلونة لديه بعض المشاكل، وعليه أن يتعافى“.