مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 بكمين للمقاومة الفلسطينية شمال غزة

قتل جندي إسرائيلي على الاقل وأصيب 7 آخرون في حصيلة أولية لاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.



وذكر موقع "حدشوت للو تسنزوراط أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب عدد آخر بجروح في اشتباكات قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأجلت طائرات مروحية إسرائيلية مصابين من المنطقة بعد كمين للمقاومة.

وقبل عدة أيام، قتل ضابط إسرائيلي وأصيب 5 بكمين كسر السيف الذي نفذته كتائب القسام في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت مواقع إخبارية إسرائيلية أفادت بأن هناك حدث صعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36، مشيرة إلى وجود أنباء عن قتلى في صفوف جيش الاحتلال، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.