أضرم مستعمرون، فجر اليوم الخميس، النار في خيام وحظائر للماشية في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن مستعمرين هاجموا منطقة غرب بردلة وأضرموا النار في خيام سكنية وحظائر ماشية تعود لأحد المواطنين.

وكان مستعمرون قد هاجموا في ولت سابق، ليلة الأربعاء، الجهة الشمالية من البلدة وحاولوا سرقة مواشي، كما قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالرصاص في الأطراف، فيما عرقلت قوات الاحتلال حركة مركبات الإسعاف ومنعتها من الوصول لفترة من الزمن.

كما شهدت مفترقات الطرق القريبة انتشارا مكثفا للمستعمرين بحماية قوات من جيش وشرطة الاحتلال.

يذكر أن قرية بردلة تشهد اعتداءات متصاعدة من المستعمرين منذ أشهر عقب إقامة بؤرة استعمارية رعوية غربي البلدة، أواخر العام الماضي، ويتخذ المستعمرون هذه البؤرة نقطة انطلاق لاعتداءاتهم على القرية وسكانها.



