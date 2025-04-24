سلام: مصممون على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، تصميم بلاده على ردم فجوة الثقة التي نشأت خلال السنوات الماضية مع الدول العربية.

وأشاد سلام، خلال استقباله اليوم رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر الغباش، يرافقه الأمين العام لشئون الرئاسة في المجلس الوطني طارق المرزوقي، والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في بيروت فهد سالم الكعبي، بعلاقات لبنان التاريخية بدولة الإمارات العربية المتحدة المشكورة على استضافة مئات آلاف من اللبنانيين وعلى كل المساعدات التي قدمتها ولا تزال للبنان.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في إقرار خطة الإصلاح، معربا عن تفاؤله بوجود فرصة حقيقية لتحقيق ذلك.

وأكد العمل على إقرار قانون رفع السرية المصرفية في البرلمان وهو المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح المالي.

وكشف سلام، عن أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم إقرار قانون استقلالية القضاء لتعزيز السلطة القضائية ما من شأنه أن يفتح الطريق أمام حماية الاستثمارات والمستثمرين، ويعزز مكافحة اقتصاد الكاش، ويبني مقومات استعادة الثقة.

وجدد الرئيس سلام، التأكيد على أن الدولة اللبنانية متمسكة بإرساء الأمن والاستقرار وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يمثله ذلك من قرار سيادي يحفظ لبنان وشعبه، ويفتح الطريق أمام التعافي على الصعد المختلفة.

وعبّر سلام، عن آماله في عودة المواطنين الإماراتيين إلى زيارة لبنان قريبا، خصوصا في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات والأجهزة المعنية لحفظ سلامة الطيران والمسافرين والسياح، مبديا استعداده لإجراء زيارة إلى دولة الإمارات قريباً.

وشدد سلام، على أهمية الحفاظ على استقرار سوريا، بما ينعكس على دول المنطقة، معتبرا أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات تساهم في تعزيز هذا الاستقرار، لما لدولة الإمارات من دور مهم وأساسي.

وأكّد أن لبنان حريص على فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، مع الإشارة إلى وجوب رفع العقوبات عن سوريا، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان لجهة تسهيل عودة اللاجئين السوريين، واستفادة لبنان من قطاع النفط والغاز، وتفعيل خطوط التجارة والترانزيت.

وبدوره، أشاد الغباش، بمواقف الرئيس سلام الشفافة والواضحة، مثمنا تحمله للمسئولية في هذه المرحلة.

واعتبر أن ما تحقق خلال فترة قصيرة من إنجازات هو محط تقدير لدى دولة الإمارات، مؤكدا ثقة دولة الإمارات بأن لبنان سيستعيد دوره التاريخي في الداخل والخارج، وأنه يمتلك الكثير من الطاقات التي يجدر الاعتزاز بها.

وأشاد الغباش، بسرعة تشكيل الحكومة وبالوزراء، وبالإجراءات المتخذة ولا سيما في المطار وعلى طريق المطار من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية، معتبراً أن زيارته تفتح الآفاق للعودة إلى لبنان.

وكان رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وصل يوم الإثنين الماضي، إلى لبنان في زيارة رسمية، والتقى رئيس الجمهورية جوزف عون أول امس الثلاثاء.