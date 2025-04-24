توافق روسي - أمريكي بشأن فقدان أوكرانيا جزيرة القرم

أعلن الكرملين اليوم التوافق مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جزيرة القرم، والتي أقر فيها بفقدان أوكرانيا للجزيرة منذ سنوات، مؤكداً أن الموضوع لم يعد محل نقاش.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم، إن "تصريح ترامب بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم قبل سنوات وأنها ليست موضع نقاش يتوافق تمامًا مع موقفنا".

كانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف.

وقال موقع "سيمافور" الأميركي نقلًا عن مصدرين مطلعين إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا أيضًا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.

وتابع الموقع أن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.

وكانت روسيا قد ضمّت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، رغم اعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.