أعالج من ارتفاع فى ضغط العين )جلوكوما( وأداوم على استخدام قطرات العين الذى يصفها الطبيب والتى يضطر من وقت إلى آخر لتغييرها. وقد حدث أخيًرا أن تضمنى باستخدام نوع جديد إال أنه أثر بطريقة ما على ضربات قلبى التى اختلت، وأصابنى منها الدوار.

فهل هناك عالقة بين قطرة العين والقلب؟ وهل أكون قد تعرضت لخطر حقيقى على قلبى أو الشرايين؟

سمير زخارى - مصر الجديدة

ارتفاع ضغط العين من شأنه التأثير على األوعية الدموية التى تغذى شبكية العين والعصب البصرى المسئول عن نقل اإلشارات البصرية للمخ، لذا فعالجه أمر ال يقبل أى تأخير، إذ إن التغيرات التى تحدث فى اإلبصار غير قابلة للعالج، ما يؤدى إلى فقد البصر بال رجعة.

خفض ضغط العين يشابه آلية خفض ضغط الدم الشريانى فى تجربة األدوية المختلفة حتى ينتهى األمر الختيار أكثرهم تأثيًرا وأقلهم مضاعفات.

الواضح أن طبيبك استعمل أحد أنواع قطرة العين الذى من مكوناتها المادة الفعالة (Beta blocker) مثبطة البيتا، والتى كانت إلى وقت بعيد االختيار األول لعالج الجلوكوما أو المية الزرقاء كما يسميها العامة.

لكن مركبات مثبطات البيتا معروفة أيًضا بأعراضها الجانبية التى قد تطال القلب والرئتين، فهى تحدث خلاًل فى دقات القلب وقد تزيد من حدة أعراض هبوط القلب إن كاتنت موجودة لسبب أو آلخر، كما أنها قد تتسبب فى متاعب تنفسية لدى المصابين بالربو أو الحساسية.

لذا يجب مراجعة طبيب لألمراض الباطنية قبل اللجؤ الستخدام هذا النوع من قطرات العين، وإن ثلثها اآلن أجيال أخرى من قطرات العين تستخدم مواد فعالة مختلفة أهمها البروستا جالندين أنالوج Prostaglandin analogue، والتى ال تؤثر على القلب أو الرئتين، وإن كان لها أثر جيد فى انخفاض ضغط العين فى مواجهة الخطر الذى تتعرض له الشبكية والعصب البصرى عند اإلصابة بالجلوكوما.