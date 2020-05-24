الأهلي يناقش الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، مع مديري ونواب الأفرع ومديري الأمن والخدمات والمشرفين على منتجع النادي بمرسى مطروح، وذلك في حضور اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي، لبحث كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يستلزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي أن الاجتماع ناقش كافة الاحتياجات اللازمة، وأسفر عن اتخاذ العديد من التوصيات الخاصة بالمرحلة المهمة الحالية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه المقبل، لمناقشتها واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الجميع. وأضاف أن الدكتور محمد شوقي استعرض في بداية الاجتماع كافة الإجراءات الاحترازية التي يستلزم اتخاذها، مشددًا على ضرورة تعقيم كافة أرجاء النادي وفروعه المختلفة، بداية من المنافذ التي تقدم خدماتها للأعضاء، ومرورًا بالمقاعد والأدوات والأسطح وبوابات النادي.

كما تطرق رئيس اللجنة الطبية إلى منتجع النادي في مرسى مطروح، حيث تم الاستقرار على توفير طبيب مقيم مع تعقيم كامل لأثاث وحجرات وأسطح وأدوات وبوابات المنتجع، مع وضع نظام تغذية متكامل يساعد على زيادة المناعة وتجديد النشاط، ووضع آلية محددة للاستخدام ، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال عن ٥٠٪؜ فقط من طاقته الاستيعابية، مع مخاطبة كافة الجهات المعنية في محافظة مرسى مطروح لاتخاذ الموافقات اللازمة.