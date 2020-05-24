الأهلي يناقش الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، مع مديري ونواب الأفرع ومديري الأمن والخدمات والمشرفين على منتجع النادي بمرسى مطروح، وذلك في حضور اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي، لبحث كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يستلزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المدير التنفيذي أن الاجتماع ناقش كافة الاحتياجات اللازمة، وأسفر عن اتخاذ العديد من التوصيات الخاصة بالمرحلة المهمة الحالية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه المقبل، لمناقشتها واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الجميع. وأضاف أن الدكتور محمد شوقي استعرض في بداية الاجتماع كافة الإجراءات الاحترازية التي يستلزم اتخاذها، مشددًا على ضرورة تعقيم كافة أرجاء النادي وفروعه المختلفة، بداية من المنافذ التي تقدم خدماتها للأعضاء، ومرورًا بالمقاعد والأدوات والأسطح وبوابات النادي.
كما تطرق رئيس اللجنة الطبية إلى منتجع النادي في مرسى مطروح، حيث تم الاستقرار على توفير طبيب مقيم مع تعقيم كامل لأثاث وحجرات وأسطح وأدوات وبوابات المنتجع، مع وضع نظام تغذية متكامل يساعد على زيادة المناعة وتجديد النشاط، ووضع آلية محددة للاستخدام ، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال عن ٥٠٪ فقط من طاقته الاستيعابية، مع مخاطبة كافة الجهات المعنية في محافظة مرسى مطروح لاتخاذ الموافقات اللازمة.